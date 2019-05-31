Тонометр Xiaomi iHealth 2 Smart Blood Pressure Monitor

Тонометр Xiaomi iHealth 2 измеряет уровень кровяного давления и выводит результат на большой цветной монитор. Он может показывать предыдущие измерения, сравнивать несколько замеров и вывести их в форме графика. Так у вас будет полная картина состояния сердечнососудистой системы.

Прибор не только показывает, но и озвучивает уровень артериального давления, это отличное решение для слабовидящих людей. Кроме того, тонометр прост и удобен в работе. С ним легко разберутся люди старшего поколения.

Купить Xiaomi iHealth 2 Smart Blood Pressure Monitor – это значит всегда знать о состоянии здоровья родителей и близких. Дети могут синхронизировать устройство со смартфоном (по WeChat), чтобы после каждого использования результаты замеров приходили на телефон. размер монитора равен 4,3 дюйма поддержка WiFi Direct трансляция результатов по WeChat голосовое озвучивание уровня АД

Цветной дисплей на 4,3 дюйма Большая и четкая картинка с результатами Рабочая часть снабжена большим цветным экраном, чтобы все показатели выводились четкими буквами и цифрами. Это умное решение для людей, которые плохо видят. Прибор показывает верхнее и нижнее давление, а также несколько других важных параметров – например, частоту пульса, динамику изменений давления за выбранный период, температуру воздуха в комнате и на улице, и пр. Пользоваться тонометром Xiaomi iHealth 2 будет комфортно. Температура в доме и на улице Частота сердечных сокращений Артериальное давление на данный момент Сравнение с предыдущими результатами Выведение сразу всех показателей на один дисплей